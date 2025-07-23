Экологи ищут причину резкого запаха в воздухе на юге Волгограда

21 июля вечером, около 10 часов, по словам горожан, в Красноармейском районе они стали ощущать резкий неприятный запах. Больше всего жалоб поступало из доканальной части Красноармейского района — от жителей бульвара Энгельса, а также из Верхней Судоверфи и из района автовокзала «Южный». Одним волгоградцам казалось, что в воздухе стоит запах сероводорода, другим — запах хлора.
При этом ни от предприятий южного промузла, ни от коммунальных служб официальных комментариев не поступило.
Чтобы выяснить причину неприятных «ароматов», уже сегодня утром специалисты регионального центра экологического контроля выехали в Красноармейский район Волгограда для отбора проб воздуха.