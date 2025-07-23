Экологи ищут причину резкого запаха в воздухе на юге Волгограда

21 июля вечером, около 10 часов, по словам горожан, в Красноармейском районе они стали ощущать резкий неприятный запах. Больше всего жалоб поступало из доканальной части Красноармейского района — от жителей бульвара Энгельса, а также из Верхней Судоверфи и из района автовокзала «Южный». Одним волгоградцам казалось, что в воздухе стоит запах сероводорода, другим — запах хлора.