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Кондукторша в автобусе сломала телефон глухому пассажиру в Новосибирске

31-летний мужчина зашёл в автобус № 13 вместе со своим племянником и двумя детьми.

Пассажир, как и его дочери, является инвалидом по слуху. У одной из девочек не сработала транспортная карта, что вызвало невероятное возмущение у кондуктора. Женщина очень эмоционально отреагировала на ситуацию, начала кричать. Жестами пассажир показал, что не слышит её, в ответ получил неприличный жест.

Шокированный таким поведением пассажир решил снять на телефон поведение женщины, та ударила по смартфону терминалом оплаты, от чего гаджет сломался. Пострадавший мужчина уже написал заявление в полицию.

Марина Злобина.