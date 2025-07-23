Кондукторша в автобусе сломала телефон глухому пассажиру в Новосибирске

Пассажир, как и его дочери, является инвалидом по слуху. У одной из девочек не сработала транспортная карта, что вызвало невероятное возмущение у кондуктора. Женщина очень эмоционально отреагировала на ситуацию, начала кричать. Жестами пассажир показал, что не слышит её, в ответ получил неприличный жест.
Шокированный таким поведением пассажир решил снять на телефон поведение женщины, та ударила по смартфону терминалом оплаты, от чего гаджет сломался. Пострадавший мужчина уже написал заявление в полицию.
Марина Злобина.