Кондукторша в автобусе сломала телефон глухому пассажиру в Новосибирске

Пассажир, как и его дочери, является инвалидом по слуху. У одной из девочек не сработала транспортная карта, что вызвало невероятное возмущение у кондуктора. Женщина очень эмоционально отреагировала на ситуацию, начала кричать. Жестами пассажир показал, что не слышит её, в ответ получил неприличный жест.