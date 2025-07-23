Выпускница НГТУ НЭТИ создала кофемолку по уникальной технологии

Студентка Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ) София Зеленских разработала оригинальную технологию создания ручной кофемолки. Свое устройство она собрала в рамках выпускной работы, а заодно сделала его стильным арт-объектом. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ.
Главная особенность кофемолки — необычный способ сборки и авторский дизайн. Внутренние соединения выполнены без клея: детали скреплены с помощью шкантов и соединения «шип-паз». А корпус собран из ясеня, стали, дюралюминия и латунных элементов. В работе студентка использовала станки с ЧПУ и декоративную лазерную технологию. Механизм остался стандартным, но корпус стал выше, а ручка — длиннее для удобства.
Золотистые вставки и эмаль ручной работы делают устройство не только полезным для приготовления насыщенного кофе, но и приятным элементом декора. Среди других интересных выпускных проектов студентов факультета — интерьерные аксессуары и подсвеченные шахматы.