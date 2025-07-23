Жителей Ростовской области попросили не публиковать кадры атаки беспилотников

Жителей Новочеркасска попросили не публиковать в соцсетях и мессенджерах кадры, снятые во время атаки БПЛА. Также не следует распространять фото и видео с последствиями произошедшего. Напоминание поступило от местных властей.
— Каждое видео с мест прилета дронов, кадры разрушений, дыма или работающей ПВО — информация, которая может быть использована против нашей страны. Украинская сторона следит за публикациями, также противник мониторит личные аккаунты россиян. Все эти материалы анализируются, — пояснили власти.
Публикация точных координат помогает противнику не только наносить удары по целям, но и атаковать их защитников, включая расчеты ПВО. Такие фото и видео могут спровоцировать более точные и массированные атаки.
Особенно опасны кадры, на которых видны: разрушения, места падения дронов и работы систем ПВО, а также расположения военных и стратегических объектов (объекты энергетики, ЖКХ, промышленные зоны и мосты).
При обнаружении беспилотника или его обломков очевидцам советуют воздержаться от съемки. Вместо этого нужно немедленно сообщить о происшествии по номеру «112», указав точное время и место.
Напомним, во время атаки БПЛА в ночь на 23 июля в Новочеркасске пострадали три мирных жителя.
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