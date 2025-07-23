В Челябинске отремонтируют 16 спортивных объектов

Первая точка — стадион имени Елены Елесиной. Строительство комплекса, названного в честь олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту, началось в 2003 году. Тогда здесь обустроили беговые дорожки. В 2005 году был возведен судейский корпус, трибуны, а в 2009 году — трехэтажный корпус со спортзалом и медцентром. В 2012 году организовали реконструкцию беговых дорожек, и стадион получил сертификат IAAF от Международной федерации легкой атлетики. Это документ подтверждает качество и безопасность оборудования.
Сейчас он вновь нуждается в обновлении. На ремонт направлено более 128 миллионов рублей из областного и городского бюджета. На беговых дорожках до конца сентября уложат современное прорезиненное покрытие. Оно будет отвечать мировым стандартам. Его доставляют из Китая, сейчас материал проходит таможенную проверку. Именно такое покрытие на стадионе в Пекине, который принимал Олимпийские игры.
«Мы ждали этого, качество обещает быть достойным», — подчеркнул глава города Алексей Лошкин.
На стадионе имени Е. Елесиной тренируются не только юные спортсмены, но и именитые мастера, например, Василий Мизинов — российский спортсмен по спортивной ходьбе. Южноуралец — серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года и бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года. Он рассказал, что в последнее время заниматься здесь было непросто: на некоторых дорожках уже появились провалы.
Скоро здесь появится и второй сектор для метания. Новые ограждения из нержавеющей стали будут обеспечивать безопасность зрителей. Все работы планируют завершить к 20 сентября. Нет сомнений, что стадион вновь будет принимать состязания самого высокого уровня. В этом году проведут мероприятия регионального уровня, а уже в следующем состоятся два чемпионата России, в том числе по адаптивному спорту для слабослышащих и глухих людей. Челябинский стадион станет площадкой и для состязаний серии «Королева спорта».
Давно требовала ремонта и Лыжная база ЧТЗ на Лесопарковой. Эта одна из самых популярных площадок у горожан. Это подтверждает статистика: за год ее посещают более 750 тысяч человек! Базу открыли в 1969 году. В этом году в здании заменят кровлю, обновят фасад, приведут в порядок раздевалки и внутренние помещения. Не обойдут вниманием и прилегающую территорию.
По просьбе горожан возле базы оборудуют хорошую парковку. Проезд до Лыжной базы ЧТЗ будет заасфальтирован.
«Внимательно посмотрите вместе с администрацией района, что можно сделать с подъездными путями. Учитывая, сколько людей сюда приходят, тротуары и дорога должны быть в нормативном состоянии. До начала зимнего сезона этот вопрос должен быть решен», — поручил Алексей Лошкин руководству базы.
На Лыжной базе занимаются ребята из 13 спортивных школ города. Для юных посетителей построят и поле для мини-футбола размером 40 на 60 метров. Глава Челябинска напомнил, что этот вид спорта очень популярен у горожан, поддержав предложение по этому проекту.
Начальник городского управления спорта Александр Ильиных пояснил, что сейчас идут расчеты сметы, к началу сентября проект должен пройти государственную экспертизу, в октябре будет объявлен аукцион. Алексей Лошкин поручил справиться со всеми работами до начала нового лыжного сезона.
На базе стадиона «Инга» в Центральном районе Челябинска базируется Спортивная школа олимпийского резерва № 1 по конькобежному спорту. Имена воспитанников этой школы известны далеко за пределами Южного Урала. Это участники Олимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира. Воспитанники учреждения входят в основной и резервный состав сборной России.
Стадион был назван в честь Инги Артамоновой (Ворониной), которая первая в истории конькобежного спорта стала четырехкратным абсолютным мировым чемпионом на всех дистанциях.
По словам Александра Ильиных, на беговом круге до 1 августа будет полностью отремонтирован асфальт.
«Качество покрытия оценят спортсмены на чемпионате и первенстве России по роллер-спорту, который состоится на стадионе “Инга” в середине августа», — пояснил он.
Также по поручению главы Челябинска спортивный объект получит отдельный проезд и тротуары. Стадион «Инга» и улицу Худякова соединит асфальтовая дорога длиной 75 м и шириной 6 м. Работы также должны быть завершены до 1 августа, а осенью вдоль дорог высадят деревья.
«Проезд будет шириной шесть метров, он рассчитан на экстренный проезд пожарных машин. Мы разровняли основание, сейчас готовят “корыто” для будущей дороги. Затем уложат щебень, а после его уплотнения приступят к асфальтированию полотна», — отметил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.
На стадионе тренируются воспитанники 15 спортивных школ, почти каждую неделю в сезон здесь проходят соревнования. Зимой на стадион приезжают покататься и простые горожане с детьми, около 200 тысяч человек, а места для проезда транспорта практически нет.
Алексей Лошкин отметил, что это очень важный момент. «Для спортсменов и родителей необходимо иметь возможность заезжать на территорию школы, ведь сейчас проезд идет через школу-интернат, которая находится по соседству», — сказал он.
Дорога будет передана на баланс спортивного учреждения.