В Челябинске отремонтируют 16 спортивных объектов

Скоро здесь появится и второй сектор для метания. Новые ограждения из нержавеющей стали будут обеспечивать безопасность зрителей. Все работы планируют завершить к 20 сентября. Нет сомнений, что стадион вновь будет принимать состязания самого высокого уровня. В этом году проведут мероприятия регионального уровня, а уже в следующем состоятся два чемпионата России, в том числе по адаптивному спорту для слабослышащих и глухих людей. Челябинский стадион станет площадкой и для состязаний серии «Королева спорта».