Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли первые три места на «Шелковом пути»

«Эти 10 трудовых дней закончились, и мы рады финишировать. Все хорошо с машиной, с экипажем и со всей командой. В начале немного по навигации сбились, не могли найти нужную дорожку, тяжело ехать первыми, а потом уже пустили экипаж Ахмедова вперед — молодой, пусть тренируется ехать открывать, это хорошая практика. Часть допа ехали за ними, но под конец они в кустах где-то замешкались, и мы объехали на финиш. Хотелось бы поблагодарить всех участников, организаторов за такой интересный маршрут. Это настоящий ралли-рейд. Также всю команду — техника не подводит, механики работают на славу, правильно выстраивается тактика. И, конечно же, передать привет домой — жене, семье и всем нашим болельщикам», — сказал Антон Шибалов.