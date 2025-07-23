На Spotify появляются новые песни умерших музыкантов

Платформа вскоре удалила песню из-за нарушения правил размещения контента. Журналисты выяснили, что трек опубликовала компания Syntax Error, которая также загрузила ИИ-композицию Happened to You от имени еще одного культового кантри-артиста — Гая Кларка, который умер в 2016 году.