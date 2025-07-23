Отстраненный от футбола экс-игрок «КС» Писарский тренируется со «СКА-Ростовом»

Бывший футболист самарцев поддерживает форму с медиафутбольной командой.
Владимира Писарского отстранили от футбола на 4 года (3 — условно) после скандала со ставкой на матч с его же участием. В тот момент играл за «Сочи» по договору аренды южан с «Крыльями».
Последние не разрешили ему тренироваться на своей базе после разбирательств и расторгли контракт в одностороннем порядке. А недавно 29-летний нападающий заявил, что хочет возобновить профессиональную карьеру.
Сейчас Писарский готовится с командой «СКА-Ростов» из Медиалиги.
«После всего, что произошло, пострессовал и пережил. Он же футболист — тренируется для поддержания формы. Пока не идет речи об участии в составе в лиге или Кубке», — заявил агент экс-форварда волжан Алексей Бабырь «Чемпионату».
Недавно стало известно, что нападающий «зелено-бело-синих» Владислав Шитов стал вторым по скорости в первом туре РПЛ.
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