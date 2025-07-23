Петербург запустил пилотный проект по использованию мессенджера МАХ

«Петербург — один из лидеров цифровизации в России. В годы пандемии мы первыми запустили единую региональную информационно-справочную Службу 122, а позже внедрили в ее работу технологии искусственного интеллекта — виртуального голосового помощника “Виктория”. Сегодня мы продолжаем развивать высокотехнологичные услуги. Интеграция “Службы 112” с мессенджером МАХ — важный шаг к созданию современной, удобной и доступной системы взаимодействия петербуржцев с городскими сервисами», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.