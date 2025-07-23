Петербург запустил пилотный проект по использованию мессенджера МАХ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Санкт-Петербург запустил пилотный проект по интеграции «Службы 112» в российский мессенджер МАХ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«В Петербурге стартовал пилотный проект по интеграции “Службы 112” в российский мессенджер МАХ. На начальном этапе в MAX создан абонент “Служба экстренных вызовов Санкт-Петербурга”, с которым заявители могут общаться в текстовом чате или звонить прямо внутри мессенджера», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем планируется развитие систем «Службы 112» и «Информационно-справочной службы 122» в мессенджере МАХ по двум направлениям: создание чат-ботов с неограниченным потенциалом и размещение мини-приложений. Это позволит реализовать полный функционал взаимодействия заявителей и городских служб.
«Петербург — один из лидеров цифровизации в России. В годы пандемии мы первыми запустили единую региональную информационно-справочную Службу 122, а позже внедрили в ее работу технологии искусственного интеллекта — виртуального голосового помощника “Виктория”. Сегодня мы продолжаем развивать высокотехнологичные услуги. Интеграция “Службы 112” с мессенджером МАХ — важный шаг к созданию современной, удобной и доступной системы взаимодействия петербуржцев с городскими сервисами», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, этот проект станет значимым вкладом в обеспечение безопасности и комфорта жителей города.
Петербург вышел с инициативой о размещении в мессенджере МАХ кнопки экстренного вызова «112» для обращения в службу в любом регионе.