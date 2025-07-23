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Красноярцы раскритиковали ремонт дорог на Свердловской

С критикой выступил депутат Илья Зайцев, в мэрии же пояснили, что приемка работ еще не завершена.

Источник: Соцсети

Жители Красноярска раскритиковали ремонт дороги на улице Свердловской. Об этом пишет «Проспект Мира».

22 июля стало известно о завершении ремонта дороги на улице Свердловской.

По словам властей, дорожники уложили новый асфальт, заменили бордюры, отремонтировали тротуары, установили новые светофоры и т. д.

Однако красноярцы остались недовольны. В частности, они пишут, что нет ливневок, на дорогах стоят огромные лужи, бордюрный камень развалился. Были и другие жалобы.

Депутат ЗС Илья Зайцев поддержал возмущенных красноярцев, отметив, что бордюры на некоторых участках развалились. Парламентарий также добавил, что кое-где асфальт уложили поверх люков. По прогнозам Ильи Зайцева асфальт при постоянном скоплении воды начнет разрушать через 3−6 месяцев.

В районе станции Енисей убрали пешеходный переход. Однако понижение бордюров сделали в том месте, где перехода уже нет. А там, где он остался, понижение не сделали, отметил Зайцев.

Илья Зайцев посетовал, что за 135,2 млн рублей работы выполнили так небрежно.

В департаменте городского хозяйства пояснили, что работы еще не приняты. При приеме работ специалисты администрации учтут все недочеты и заставят подрядчика их устранить.

Также в департаменте подчеркнули, что были заменены лишь те бордюры, где они сильнее всего изношены, исходя из возможностей бюджета.

Ранее сообщалось о том, что благодаря вмешательству прокуратуры, будет отремонтирована разбитая дорога в Бирилюсском районе.