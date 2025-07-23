Штрафы до 50 тысяч: как будет работать закон, запрещающий кормить бездомных животных

— Их нельзя будет кормить там, где захочется. В частности будет запрещено делать это вблизи больниц, санаториев, аптек, культурных организаций, социального обслуживания, школ, колледжей и университетов, а также на территории детских и спортивных площадок. Новые правила вводятся, чтобы не допустить распространения грызунов, насекомых и болезней, которые переносят грызуны, а также для того, чтобы снизить нагрузку на коммунальные службы, — пояснил собеседник «ВМ».