Штрафы до 50 тысяч: как будет работать закон, запрещающий кормить бездомных животных

В Госдуме предложили штрафовать людей и организации за кормление бездомных животных и воспрепятствование их отлову. Новые нормы были рассмотрены на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, нацеленного на защиту граждан от бездомных животных. Какие изменения предлагается внести и действительно ли теперь за кормление собак, кошек и птиц на улице будет грозить штраф, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.
Какие правила действуют сейчас.
По словам ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, по действующим правилам не введено никаких запретов на кормление животных в общественных местах. Есть лишь рекомендательные указания, где делать этого не стоит, среди них:
территории парков и церквей;парки;медицинские организации;остановки общественного транспорта;детские и спортивные площадки;образовательные учреждения;места для проведения массовых мероприятий.
— Эти рекомендации объясняются тем, что большое скопление птиц, бездомных собак и кошек может навредить городской инфраструктуре, — пояснил Шеляков.
Что предлагается поменять.
Теперь же предлагается определить конкретные зоны, где будет запрещено подкармливать бездомных животных и уличных птиц.
— Их нельзя будет кормить там, где захочется. В частности будет запрещено делать это вблизи больниц, санаториев, аптек, культурных организаций, социального обслуживания, школ, колледжей и университетов, а также на территории детских и спортивных площадок. Новые правила вводятся, чтобы не допустить распространения грызунов, насекомых и болезней, которые переносят грызуны, а также для того, чтобы снизить нагрузку на коммунальные службы, — пояснил собеседник «ВМ».
В местах, где возможно осуществлять санитарную и ветеринарную деятельность, а также следить за чистотой кормушек и мисок подкармливать животных будет все так же возможно, отметил ветеринарный врач.
Что входит в список экстремистских материалов.
— Но здесь тоже есть нюансы: если кормушка будет одна для всех видов животных, это приведет к близкому контакту между ними и тем самым спровоцирует распространение болезней. Кроме этого, будет расти конкуренция между животными: одни особи начнут вытеснять с этого места других, — рассказал специалист.
Штрафовать будет сложно.
По предложению парламентариев за кормление животных без владельцев и препятствование их отлова предусмотрены следующие штрафы:
от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей — для физических лиц;от пяти тысяч рублей до 15 тысяч рублей — для должностных лиц;от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей — для юридических лиц.
Однако ветеринарный врач уверен, что будет очень сложно привлечь к ответственности людей за эти нарушения.
— Юридически теперь есть основания выносить штрафы за кормление животных в неположенных местах и препятствию их отлова, но на деле привлечь к ответственности человека будет очень сложно, если буквально не поймать его за руку. Потому что в других случаях он может отрицать, что делал это, — считает Шеляков.
Также первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал повысить штрафы для владельцев агрессивных собак, которые представляют опасность для окружающих.