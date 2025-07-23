Бренды дыхательных тренажеров и фитнес-десертов из Самарской области вошли в число лучших в РФ

В Москве завершился третий сезон конкурса «Знай наших», где самарские производители дыхательных тренажеров и фитнес-десертов были отмечены как одни из лучших в России. В этом году инициатива, организованная Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ, привлекла рекордное количество участников — около 25 тысяч заявок со всех уголков Российской Федерации.