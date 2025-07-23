Бренды дыхательных тренажеров и фитнес-десертов из Самарской области вошли в число лучших в РФ

В Москве завершился третий сезон конкурса «Знай наших», где самарские производители дыхательных тренажеров и фитнес-десертов были отмечены как одни из лучших в России. В этом году инициатива, организованная Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ, привлекла рекордное количество участников — около 25 тысяч заявок со всех уголков Российской Федерации.
100 брендов из 39 регионов стали лучшими в своих номинациях. Более 2 тысяч финалистов получат поддержку партнеров проекта. Среди победителей — два производителя из Самарской области.
Заместитель председателя правительства и министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк отметил, что успех этих брендов — результат упорного труда предпринимателей, комплексной региональной поддержки и благоприятных условий для бизнеса в области.
Одним из победителей стал бренд дыхательных тренажеров «Айроник» компании Самоздрав, резидента Сколково, признанный лучшим в подноминации «Инновации для красоты и здоровья». Это подтверждает потенциал проекта на динамично растущем рынке здорового образа жизни.
В подноминации «Экспортный потенциал» победу одержал тольяттинский производитель фитнес-десертов «Фитнес Шок», работающий с 2019 года в сфере функционального питания. Компания стремится повысить информированность о здоровом питании и расширить сотрудничество с предпринимателями и инвесторами.
Глава региона Вячеслав Федорищев подчеркивал важность поддержки местных производителей, включая развитие новых каналов сбыта и обучение работе на маркетплейсах, в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Победители конкурса «Знай наших» получают поддержку в продвижении на маркетплейсах и в торговых сетях. Им доступны обучающие программы, консультации с экспертами, членство в деловых объединениях, участие в важных мероприятиях и грантовая помощь.
Также для инвесторов в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов окажут содействие в выборе площадки, подборе мер поддержки и быстром запуске инвестпроекта на территории региона. Подробности по тел. 8 (800)505−90−36 и на сайте investinsamara.ru.