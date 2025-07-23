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В Калининград вернулось научно-исследовательское судно «Атлантниро»

Позади — почти годовой рейс в рамках африканской экспедиции.

Источник: АтлантНИРО

В Калининград из африканской экспедиции, которая длилась почти год, вернулось научно-исследовательское судно «Атлантниро», сообщает пресс-служба областного правительства.

Задача ученых состояла в том, чтобы изучить состояние запасов рыб и других водных биоресурсов в акваториях африканских стран. Было выполнено семь съемок в Марокко, Мавритании, Гвинее-Бисау и Сьерра-Леоне, проведена оценка биомассы и пополнения мелких пелагических видов рыб, изучались гидрометеорологические, океанологические и гидрохимические условия формирования повышенной биопродуктивности вод.

В ходе экспедиции выполнено 552 траления, промерено более 118 тыс. рыб, подвержено биологическому анализу около 10 тыс. рыб, взято около 3,5 тыс. проб для определения возраста рыб.

Анализ материалов уже ведется.