В Калининград вернулось научно-исследовательское судно «Атлантниро»

В Калининград из африканской экспедиции, которая длилась почти год, вернулось научно-исследовательское судно «Атлантниро», сообщает пресс-служба областного правительства.
Задача ученых состояла в том, чтобы изучить состояние запасов рыб и других водных биоресурсов в акваториях африканских стран. Было выполнено семь съемок в Марокко, Мавритании, Гвинее-Бисау и Сьерра-Леоне, проведена оценка биомассы и пополнения мелких пелагических видов рыб, изучались гидрометеорологические, океанологические и гидрохимические условия формирования повышенной биопродуктивности вод.
В ходе экспедиции выполнено 552 траления, промерено более 118 тыс. рыб, подвержено биологическому анализу около 10 тыс. рыб, взято около 3,5 тыс. проб для определения возраста рыб.
Анализ материалов уже ведется.