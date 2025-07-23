В Калининград вернулось научно-исследовательское судно «Атлантниро»

Задача ученых состояла в том, чтобы изучить состояние запасов рыб и других водных биоресурсов в акваториях африканских стран. Было выполнено семь съемок в Марокко, Мавритании, Гвинее-Бисау и Сьерра-Леоне, проведена оценка биомассы и пополнения мелких пелагических видов рыб, изучались гидрометеорологические, океанологические и гидрохимические условия формирования повышенной биопродуктивности вод.