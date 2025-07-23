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В Омске может появиться ещё один перевозчик на рейсы в Баку

Если маршрут запустят, у пассажиров появится альтернатива рейсам Iraero.

Источник: Om1 Омск

Авиакомпания «Ютэйр» получила допуск от Росавиации на выполнение регулярных международных рейсов по маршруту Омск — Баку. Согласно заявке, перевозчик планирует выполнять полёты три раза в неделю.

Запуск рейсов может привести к увеличению частоты перелётов по направлению и возможному снижению цен. Однако важно учитывать, что наличие допуска не означает немедленного старта продаж — точные даты начала полётов пока не объявлены.

Напомним, в настоящее время полёты из Омска в столицу Азербайджана выполняет авиакомпания IRAERO. Рейсы доступны с 20 апреля по 19 октября по воскресеньям. Вылет из Омска — в 05:30. Стоимость билета эконом-класса на ближайший рейс (3 августа) составляет 18 415 рублей.

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