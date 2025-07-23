Прокуроры обнаружили захламление трех воронежских парков

— В ходе выездного обследования установлено, что три садово-парковых ландшафта: «Парк Оазис», «Сквер “Лесная сказка” и “Лесопарк по ул. 45 Стрелковой дивизии” находятся в неудовлетворительном состоянии. Территории захламлены, не очищены от порубочных остатков, следов возгораний, — отметили в ведомстве. — Главу города обязали устранить нарушения закона. После вмешательства прокуратуры садово-парковые ландшафты привели в надлежащее состояние.