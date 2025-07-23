Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуроры обнаружили захламление трех воронежских парков

После этого в них навели порядок.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры проверили особо охраняемые природные территории. И обнаружили нарушения.

— В ходе выездного обследования установлено, что три садово-парковых ландшафта: «Парк Оазис», «Сквер “Лесная сказка” и “Лесопарк по ул. 45 Стрелковой дивизии” находятся в неудовлетворительном состоянии. Территории захламлены, не очищены от порубочных остатков, следов возгораний, — отметили в ведомстве. — Главу города обязали устранить нарушения закона. После вмешательства прокуратуры садово-парковые ландшафты привели в надлежащее состояние.