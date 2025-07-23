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Пермский край получит 1,3 миллиарда рублей на строительство нового межвузовского кампуса

На месте будущего кампуса сейчас активно идут работы.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В 2025 году Пермский край направит 1,3 миллиарда рублей федеральных средств на строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в микрорайоне Камская долина. Финансовая поддержка предусмотрена соглашением, подписанным между Министерством науки и высшего образования РФ и региональным министерством образования и науки.

На месте будущего кампуса сейчас активно идут работы. По информации от компании — концессионера ООО «Кампус-Парма», стройка ведется в две смены. Котлован уже полностью готов, более 97% свай установлены. В ближайшее время начнется заливка бетонных оснований для фундаментов зданий.

Проект включает строительство студенческих общежитий, гостиницы для преподавательского состава, учебных корпусов с технопарком, а также зон отдыха и спортивных площадок.

Создание кампуса входит в федеральную программу «Создание сети современных кампусов», которая реализуется Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».