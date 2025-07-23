Пермский край получит 1,3 миллиарда рублей на строительство нового межвузовского кампуса

На месте будущего кампуса сейчас активно идут работы. По информации от компании — концессионера ООО «Кампус-Парма», стройка ведется в две смены. Котлован уже полностью готов, более 97% свай установлены. В ближайшее время начнется заливка бетонных оснований для фундаментов зданий.