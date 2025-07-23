В Новосибирске дачников предупредили об опасной мышиной инфекции

В Новосибирской области с приходом дачного сезона медики вновь напомнили жителям о риске заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Инфекция передаётся человеку от грызунов, чаще всего через пыль с частицами их выделений. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.