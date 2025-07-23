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В Новосибирске дачников предупредили об опасной мышиной инфекции

Врачи напомнили о риске заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области с приходом дачного сезона медики вновь напомнили жителям о риске заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Инфекция передаётся человеку от грызунов, чаще всего через пыль с частицами их выделений. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Заболевание протекает тяжело: сначала появляется озноб, головная боль, температура, позже — боли в пояснице и нарушение работы почек. В особо опасных случаях возможны кровотечения. Источником заражения может стать как заражённая пыль, так и продукты, на которые попали выделения мышей.

Чтобы не заболеть, важно соблюдать простые меры профилактики: перед заселением тщательно убирать и проветривать дачный дом, работать на участке в защитной одежде, а продукты хранить герметично. Также врачи советуют регулярно убирать мусор с участка и мыть руки после контакта с землёй.