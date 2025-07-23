На юго-востоке Финского залива установили существование восьми древних культур

По данным института, исследование помогло восстановить культурную историю региона за четыре тысячи лет — с IV тысячелетия до нашей эры. Среди находок особенно важны ромбоямочная керамика (3900−3500 годы до н. э.), распространенная от Кольского полуострова до Подесенья, и различные типы круга культур гребенчатой керамики (3700−3000 годы до н. э.), часть из которых впервые обнаружена на южном берегу Финского залива. Также найдена шнуровая керамика (2600−2100 годы до н. э.), чьи датировки совпадают с образцами из Прибалтики и Волго-Окского региона, что подтверждает общие культурные процессы.