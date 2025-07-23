На юго-востоке Финского залива установили существование восьми древних культур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Ученые Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) впервые смогли датировать артефакты, обнаруженные на юго-восточном берегу Финского залива, и выстроить их хронологию. Специалисты установили, что на этой территории существовали восемь древних археологических культур, которые имеют общие черты с культурами Кольского полуострова, Прибалтики и Волго-Окского региона, а также с древностями Карельского перешейка, Эстонии и Финляндии, сообщили ТАСС в пресс-службе института.
«Археологи Института истории материальной культуры РАН датировали образцы артефактов с памятников, найденных на юго-восточном берегу Финского залива, и сопоставили полученные результаты с материалами соседних территорий, получив таким образом представление о времени существования восьми археологических культур, ряд из которых ранее не был известен на этой территории», — говорится в сообщении.
В отличие от окрестностей Санкт-Петербурга территория от реки Луги до Санкт-Петербурга долгое время оставалась практически не исследованной. Это привело к образованию значительного пробела между изученными ареалами Нарвско-Лужского междуречья и Охтинского мыса в Петербурге. В 2019 году ученые ИИМК РАН впервые подробно исследовали памятники эпохи первобытности в районе поселка Усть-Луга. В ходе изучения 30 памятников площадь раскопок составила 10 тыс. кв. м.
«В рамках исследования были выделены восемь культурно-хронологических типов находок, соотнесенных с тремя хронологическими периодами от неолита до раннего железного века, что стало основой для дальнейшего изучения взаимосвязей между древними культурами и обществами юго-востока Финского залива», — привели в пресс-службе слова младшего научного сотрудника отдела охранной археологии ИИМК РАН Андрея Городилова.
По данным института, исследование помогло восстановить культурную историю региона за четыре тысячи лет — с IV тысячелетия до нашей эры. Среди находок особенно важны ромбоямочная керамика (3900−3500 годы до н. э.), распространенная от Кольского полуострова до Подесенья, и различные типы круга культур гребенчатой керамики (3700−3000 годы до н. э.), часть из которых впервые обнаружена на южном берегу Финского залива. Также найдена шнуровая керамика (2600−2100 годы до н. э.), чьи датировки совпадают с образцами из Прибалтики и Волго-Окского региона, что подтверждает общие культурные процессы.
Впервые в этом районе обнаружены артефакты сетчатой керамики (2300−800 годы до н. э.), включая локальный тип — Галик, встречающийся только на южном берегу Финского залива. Кроме того, исследованы памятники с керамикой Волховского типа (890−800 годы до н. э.), связывающие регион с древностями Карельского перешейка, Эстонии и Финляндии. Наконец, изучен поселенческий комплекс со штрихованной керамикой (350−150 годы до н. э.).