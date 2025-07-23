Владимир Ткачёв станет игроком магнитогорского «Металлурга»

Последние три сезона «Волшебник» отыграл в родном Омске. В минувшем сезоне в 17 играх за клуб он забил 4 шайбы и отдал 11 голевых передач. Зарплата Ткачёва в «Металлурге» пока неизвестна. Ранее сообщалось об интересе по крайней мере шести клубов лиги к Ткачёву, среди которых — ЦСКА и «Металлург».