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Владимир Ткачёв станет игроком магнитогорского «Металлурга»

Между игроком и клубом сформирован двухлетний контракт.

Источник: Om1 Омск

Владимир Ткачёв в ближайшее время станет игроком магнитогорского «Металлурга».

Об этом сообщает инсайдер Иван Невский. Клуб из Магнитогорска достиг предварительной договорённости с хоккеистом — Ткачёв подпишет с «Магниткой» двухлетний контракт.

Последние три сезона «Волшебник» отыграл в родном Омске. В минувшем сезоне в 17 играх за клуб он забил 4 шайбы и отдал 11 голевых передач. Зарплата Ткачёва в «Металлурге» пока неизвестна. Ранее сообщалось об интересе по крайней мере шести клубов лиги к Ткачёву, среди которых — ЦСКА и «Металлург».