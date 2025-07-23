Случай заражения Крымской геморрагической лихорадкой выявили в Ростове-на-Дону

В Ростовской области выявили случаи заболевания людей клещевыми инфекциями — Крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Ку и болезнью Лайма (клещевым боррелиозом). Об этом в июле сообщают в управлении Роспотребнадзора.
Случаи Крымской геморрагической лихорадки выявили в 11 территориях региона, в том числе первый в Ростове-на-Дону. Лихорадкой Ку заболели некоторые жители четырех территорий области, еще в четырех территориях выявили людей, заразившихся иксодовым боррелиозом.
— Инфицирование произошло после укуса клещей при уходе за собаками, крупным и малым рогатым скотом. В адрес глав местных властей уже направили письма с требованием о проведении противоклещевых обработок. Организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, — прокомментировали в Роспотребнадзоре.
Жителям Дона напоминают: лучшим способом защиты от клещевых инфекций остается профилактика. Нужно следить, чтобы опасные представители класса паукообразных не цеплялись на кожу или одежду. На природе осмотр нужно проводить каждые 15−20 минут.
Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.
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