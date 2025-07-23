В Архангельской области впервые прооперировали пациентку с аномалией Киммерли

Жалобы пациентов при аномалии Киммерли разнообразные и выражены в разной степени. Это могут быть головокружение, головные боли, слабость, шум в ушах, невозможность сосредоточиться на задачах. У некоторых симптомы достигают такой силы, что мешают жизни и работе. Пациентка из Котласа, которую прооперировали, длительное время лечилась от шейного остеохондроза. В начале года симптомы стали нарастать, шум в ушах стал круглосуточным, усилились головные боли, появились проблемы со зрением. При обследовании была выявлена аномалия Киммерли. Костный мостик над артерией виден не только при компьютерной томографии, но и при рентгеновском исследовании.