В Архангельской области впервые прооперировали пациентку с аномалией Киммерли

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июля. /ТАСС/. Пациентку с аномалией Киммерли впервые прооперировали в Архангельской области. Как рассказали ТАСС в пресс-службе первой городской больницы имени Е. Е. Волосевич, это новая для России операция, она малоинвазивная.
Аномалия Киммерли встречается у 16−20% людей. У них в том месте, где позвоночная артерия при входе в полость черепа огибает дужку первого позвонка, над ней существует костный мостик. В результате артерия проходит в костном кольце, которое способствует спазму самой артерии либо сдавливает венозное сплетение вокруг нее.
«Патология не редкая, и ее было принято лечить консервативно, такие пациенты наблюдаются у неврологов, ЛОР-врачей, офтальмологов. В России это достаточно новая операция, она направлена на улучшение качества жизни пациента. Совершенствуются инструменты и хирургические методы. Через два небольших разреза с каждой стороны получили доступ к дужке первого позвонка, нашли мостик и убрали его», — пояснили в пресс-службе.
Жалобы пациентов при аномалии Киммерли разнообразные и выражены в разной степени. Это могут быть головокружение, головные боли, слабость, шум в ушах, невозможность сосредоточиться на задачах. У некоторых симптомы достигают такой силы, что мешают жизни и работе. Пациентка из Котласа, которую прооперировали, длительное время лечилась от шейного остеохондроза. В начале года симптомы стали нарастать, шум в ушах стал круглосуточным, усилились головные боли, появились проблемы со зрением. При обследовании была выявлена аномалия Киммерли. Костный мостик над артерией виден не только при компьютерной томографии, но и при рентгеновском исследовании.
Медицинские документы направили в первую городскую больницу, где предложили оперативное вмешательство. После операции у пациентки состояние значительно улучшилось. «Она отмечает улучшение. И объективно: у нее был нистагм (непроизвольные ритмичные колебательные движения глаз — прим. ТАСС), сейчас, после операции нистагма нет. Чтобы нистагм прошел — это редкая ситуация. Также у нее прошел шум в ушах», — добавили в пресс-службе.
Как отмечают в больнице, при наличии показаний такое вмешательство будут предлагать и другим пациентам с аномалией Киммерли.