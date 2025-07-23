Мать двоих детей из Ачинска осуждена за мошенничество

Однако, в марте 2023 года ситуация изменилась: суд ограничил женщину в родительских правах из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, и дети были направлены в детский дом. Несмотря на эти обстоятельства, осужденная продолжала получать социальные выплаты, умышленно скрывая информацию об изменении своего положения от органов соцзащиты. В результате ее противоправных действий, за девять месяцев она незаконно присвоила 260 тысяч рублей.