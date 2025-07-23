Мать двоих детей из Ачинска осуждена за мошенничество

Суд вынес приговор 34-летней жительнице Ачинска, признав ее виновной в мошенничестве при получении социальных выплат.
Женщина приговорена к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее третьим ребенком 14-летнего возраста.
В 2019 году, ранее судимая за кражу, мать двоих детей обратилась в местную службу социальной защиты населения для оформления региональной доплаты к пенсии по потере кормильца. В тот момент дети в возрасте трех и семи лет остались без отца, и государство оказало помощь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Однако, в марте 2023 года ситуация изменилась: суд ограничил женщину в родительских правах из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, и дети были направлены в детский дом. Несмотря на эти обстоятельства, осужденная продолжала получать социальные выплаты, умышленно скрывая информацию об изменении своего положения от органов соцзащиты. В результате ее противоправных действий, за девять месяцев она незаконно присвоила 260 тысяч рублей.
В ходе судебного разбирательства женщина признала свою вину, объяснив, что понимала незаконность своих действий, но нуждалась в деньгах.
Суд квалифицировал ее действия как мошенничество. Принимая во внимание наличие у осужденной третьего ребенка, суд принял решение об отсрочке исполнения наказания до достижения ребенком возраста 14 лет. Кроме того, по решению суда, с женщины будут взысканы все незаконно полученные средства в полном объеме.
Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярку осудили за мошенничество с несуществующими квартирами. 25-летняя жительница Красноярска получила приговор за мошенничество, связанное с фиктивной арендой жилья.