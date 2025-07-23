Разработали игру по вирусному поцелую на концерте Coldplay

Ютуб-креатор Джонатан Манн выпустил видеоигру Coldplay Canoodlers, вдохновленную вирусным эпизодом с концерта Coldplay в Бостоне. Тогда на большом экране камеры поцелуев появились CEO ИТ-компании Astronomer Энди Байрон и его коллега Кристин Кэбот, оказавшиеся в объятиях друг друга. Мужчина моментально отпрянул, а женщина закрыла лицо руками.
Манн, известный по проекту Song A Day, превратил скандал в 16-битную сатиру. В игре игрок управляет оператором камеры поцелуев и должен находить нужную пару в толпе зрителей. На фоне звучит переосмысленная мелодия Viva la Vida.
История с концертом вызвала бурную реакцию в соцсетях, ведь Байрон женат, у него двое детей. Его супруга Меган Керриган Байрон сначала удалила фамилию из профилей, а затем и вовсе деактивировала аккаунты.
Во время инцидента лидер Coldplay Крис Мартин, заметив реакцию толпы, сказал со сцены: «Черт, надеюсь, мы не сделали ничего плохого».