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Разработали игру по вирусному поцелую на концерте Coldplay

Пост создателя посмотрели 131 000 раз. Сама игра представлена бесплатно на отдельном сайте.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Компьютерная онлайн-игра с камерой поцелуев на матчах
Источник: Соцсети

Ютуб-креатор Джонатан Манн выпустил видеоигру Coldplay Canoodlers, вдохновленную вирусным эпизодом с концерта Coldplay в Бостоне. Тогда на большом экране камеры поцелуев появились CEO ИТ-компании Astronomer Энди Байрон и его коллега Кристин Кэбот, оказавшиеся в объятиях друг друга. Мужчина моментально отпрянул, а женщина закрыла лицо руками.

Манн, известный по проекту Song A Day, превратил скандал в 16-битную сатиру. В игре игрок управляет оператором камеры поцелуев и должен находить нужную пару в толпе зрителей. На фоне звучит переосмысленная мелодия Viva la Vida.

Автор игры хотел проверить, как быстро можно написать простую игру по мотивам вирусного момента и можно ли успеть выпустить ее в разгаре ситуации. На официальных платформах проект не представлен, но поиграть можно онлайн.

История с концертом вызвала бурную реакцию в соцсетях, ведь Байрон женат, у него двое детей. Его супруга Меган Керриган Байрон сначала удалила фамилию из профилей, а затем и вовсе деактивировала аккаунты.

Во время инцидента лидер Coldplay Крис Мартин, заметив реакцию толпы, сказал со сцены: «Черт, надеюсь, мы не сделали ничего плохого».