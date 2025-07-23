Цены на жилье в Кишиневе побили прежние рекордные отметки: У людей нет денег, чтобы покупать дорогие квартиры — сделки по продажам упали до исторического минимума

Во втором квартале 2025 года в столице было зарегистрировано всего 3 200 сделок с квартирами, тогда как в аналогичный период 2019 года их было около 11 000.
«Это минимальное число за 15 лет. Сравните: 3 200 против 11 000. Согласитесь, это огромная разница», — отметил Ионицэ.
Цены при этом продолжают расти. Например, цены на новостройки в «белом варианте» выросли на 32,8% за год:
I кв. 2024: 1 435 евро/м²
I кв. 2025: 1 905 евро/м²
Прирост: +470 евро/м² — самый резкий с 2008 года.
«Самое яркое проявление кризиса — это беспрецедентный рост цен и падение сделок до исторического минимума», — подчеркнул он.
По словам Ионицэ, рынок «держится» лишь за счёт сделок, где продавцы отчаянно нуждаются в деньгах, а покупатели — в срочном жилье.
Экономист предупреждает: при сохранении текущей динамики возможны два сценария — либо болезненное снижение цен, либо затяжной застой с замороженной ликвидностью.
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