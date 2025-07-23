Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на жилье в Кишиневе побили прежние рекордные отметки: У людей нет денег, чтобы покупать дорогие квартиры — сделки по продажам упали до исторического минимума

Цены на новостройки в «белом варианте» выросли на 32,8% за год.

Источник: Комсомольская правда

Во втором квартале 2025 года в столице было зарегистрировано всего 3 200 сделок с квартирами, тогда как в аналогичный период 2019 года их было около 11 000.

«Это минимальное число за 15 лет. Сравните: 3 200 против 11 000. Согласитесь, это огромная разница», — отметил Ионицэ.

Цены при этом продолжают расти. Например, цены на новостройки в «белом варианте» выросли на 32,8% за год:

I кв. 2024: 1 435 евро/м²

I кв. 2025: 1 905 евро/м²

Прирост: +470 евро/м² — самый резкий с 2008 года.

«Самое яркое проявление кризиса — это беспрецедентный рост цен и падение сделок до исторического минимума», — подчеркнул он.

По словам Ионицэ, рынок «держится» лишь за счёт сделок, где продавцы отчаянно нуждаются в деньгах, а покупатели — в срочном жилье.

Экономист предупреждает: при сохранении текущей динамики возможны два сценария — либо болезненное снижение цен, либо затяжной застой с замороженной ликвидностью.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Власти держат жителей Молдовы за лохов: Тратят бюджетные деньги на себя, но мы так и не можем узнать, ни по какой цене закупается газ, ни размер пенсии Евгения Доги, ни почему мэр Кишинева стал невъездным.

А после выборов опять начнутся тайны под грифом «совершенно секретно» — лохам ведь незачем знать, на что и какие суммы расходует власть (далее…).

Железный занавес навсегда: Власти Молдовы, унионисты и сторонники евроинтеграции, ненавидящие СССР, взяли от Советского Союза самое худшее — тотальные запреты, цензуру и отсутствие свободы слова.

Унионист и по совместительству лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур призывает к введению визового режима для граждан Российской Федерации [видео](далее…).

Задержание беглого олигарха Плахотнюка перерастает в многоходовую интригу: Как поведёт себя верхушка ПАС, замешанная в краже миллиарда в Молдове.

Если Плахотнюк заговорит, наружу всплывет много грязи, в которой сильно перепачкается и без того не очень чистая верхушка ПАС (далее…).