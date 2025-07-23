Богачев: активность Солнца будет расти ближайшие 20−30 лет

По словам ученого, последующие циклы будут сильнее.
Поэтому, если вы спрашиваете мой прогноз на ближайшие 20−30 лет, я считаю, что мы сейчас будем сильно расти и каждый цикл будет все более и более мощным.
При этом специалист подчеркнул, что природа непредсказуема, так что прогнозы могут и ошибаться.
Богачев пояснил, что ученые видят, как сильно падает активность Солнца, насколько меньше на нем вспышек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо того, появляется много корональных дыр, которые обычно тоже свидетельствуют о снижении активности Солнца.
Разные циклы
Солнечная активность может подчиняться не только известным 11-летним циклам, но и более продолжительным. Понять их закономерность сложно из-за отсутствия данных, в частности, о событиях на Солнце старше 10 тысяч лет.
По словам руководителя Лаборатории, на основе данных 25 солнечных циклов, за которыми наблюдало человечество, ученые видят признаки наличия векового цикла. При этом не исключается и наличия и более длинных циклов — тысячелетних и даже миллионнолетних.
Может быть, вековые максимумы, которые имеют свою огибающую, тоже сейчас растут. Вполне возможно, что вековой максимум середины ХХI столетия будет выше, чем вековой максимум прошлого века.
Руководитель Лаборатории уточнил, что научному сообществу пока неизвестно, по каким законам развивается вековой цикл.
Так, по прогнозам, пик, который завершился недавно, должен был прийтись на минимум векового цикла и быть очень слабым. Однако эти прогнозы не оправдались, и прошедший цикл примерно на 50%, превосходит предыдущий, хотя и не является рекордным.
Поэтому можно сказать, что цикл был неожиданно сильным, но если кто-то думает, что пережил что-то исторически небывалое и остался жив, вытирает пот со лба, то нет, ничего исторически особенного в этом цикле не было.