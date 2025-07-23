В России научились управлять смысловыми процессами внутри нейросетей

До недавнего времени у ученых была возможность только фиксировать, какие признаки или концепты появляются в этих слоях, при этом не понимая, как именно они эволюционируют. Для решения этой проблемы российские ученые предложили новый подход, построенный на базе разреженных автокодировщиков, одного из типов нейросетей, и концепции графа потока признаков, особой карты, которая показывает, где, когда и как в модели появляются, трансформируются или исчезают важные смысловые элементы.