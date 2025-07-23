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«Беременная» наркокурьер из Красноярска предстанет перед судом

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков.

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков.

Женщина использовала весьма необычный способ маскировки, приобретя для конспирации накладной живот, имитирующий беременность.

По версии следствия, осенью 2024 года обвиняемая решила помочь своему возлюбленному в распространении наркотических веществ. Вместо того, чтобы отговорить его от преступного промысла, она предложила свою помощь в организации «семейного бизнеса».

Для маскировки своей деятельности она приобрела силиконовый накладной живот, который обычно используется для фотосессий и розыгрышей.

Однако, под безобидным аксессуаром скрывались крупные партии наркотиков. Используя «беременность» как прикрытие, женщина успела сделать более 120 «закладок» в городах Ачинске, Железногорске и Красноярске.

Креативный подход не помог преступнице избежать правосудия. Спустя несколько недель правоохранители разоблачили «беременную» наркокурьера. В ходе обысков у нее было изъято около 4 килограммов мефедрона, 400 граммов гашиша и 200 граммов каннабиса.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Уголовное дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде Красноярска.

В отношении соучастника преступления, возлюбленного обвиняемой, уголовное дело находится в стадии расследования.

Как ранее писал «МК в Красноярске», на полях Красноярского края обнаружены масштабные заросли конопли. Все территории находятся в частной собственности.