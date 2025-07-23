«Пациентка восстановилась после клинической смерти». В Минске инсульт лечат по новой методике стволовыми клетками

Врач рассказала, что пациентка, поступившая обездвиженной, дышавшая через трахеостому и питавшаяся через зонд в течение года, через три недели после введения клеток смогла начать ходить с ходунками, разговаривать фразами, сама есть и дышать. Другая пациентка, молодая девушка, начала восстанавливаться после клинической смерти.