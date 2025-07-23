«Пациентка восстановилась после клинической смерти». В Минске инсульт лечат по новой методике стволовыми клетками

Больница скорой медицинской помощи в Минске внедрила новую методику лечения инсультов стволовыми клетками, пишет sb.by.
Сообщается, что новая методика позволила излечить после инсульта уже 10 пациентов. Новый протокол лечения применяется в тяжелых случаях. В частности, трансплантация аллогенных мезенхимальных стволовых клеток используется, когда традиционные способы недостаточно эффективны, например, из-за серьезных последствий инсульта или черепно мозговой травме.
Отмечается, у вылеченных по такой методике 10 пациентов состояние улучшилось значительно. Новый вид медпомощи может стать элементом комплексного восстановления после тяжелых неврологических болезней.
Экспериментальная методика лечения тяжелых повреждений головного мозга стволовыми клетками врачами проводится по проекту Национальной академии наук «Конвергенция». Ноу хау разработал академик Юрий Шанько, а внедряет его в БСМП под руководством профессора анестезиолог реаниматолог Вячеслав Гончаров. Она подразумевает трансплантацию аллогенных мезенхимальных стволовых клеток. Стволовые клетки — донорские, но они лишены типичности, благодаря чему менее аллергенны и со сниженным риском отторжения.
— После введения под слизистую носовых ходов клетки проникают в центральную нервную систему. Словом, не «растворяются» в организме, а работают там, где нужно, — пояснила заведующая неврологическим отделением № 2 Светлана Малюкова.
В проекте — пациенты, перенесшие инсульт, черепно мозговую травму или другие состояния, которые привели к глубокой утрате сознания. Многие из них фактически находятся в коме, но без необходимости искусственной вентиляции легких. После применения клеточной терапии у них был достигнут впечатляющий лечебный эффект.
Врач рассказала, что пациентка, поступившая обездвиженной, дышавшая через трахеостому и питавшаяся через зонд в течение года, через три недели после введения клеток смогла начать ходить с ходунками, разговаривать фразами, сама есть и дышать. Другая пациентка, молодая девушка, начала восстанавливаться после клинической смерти.
— Для нас это стало еще одним аргументом в пользу продолжения работы с клеточной методикой, — заключила специалист.
К слову, в Беларуси ежегодно фиксируется 30 — 35 тысяч случаев инсульта.
Тем временем уже 2000 человек пострадали от укусов клещей только в одной области Беларуси.
А еще Беларусь раскрыла детали своего лунного проекта.