ЛДПР предложила обязать работодателей переводить беременных на удаленку

«Законопроектом предлагается дополнение Трудового кодекса РФ статьей, устанавливающей обязанность работодателя перевести на дистанционную работу (если специфика трудовой деятельности позволяет это) по письменному заявлению работников, относящихся к следующим категориям: беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; матери и отцы, самостоятельно воспитывающие детей до 14 лет; работники, имеющие троих и более несовершеннолетних детей, ребенка-инвалида, а также иные категории работников», — говорится в пояснительной записке.