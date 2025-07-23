Стало известно, сколько легионеров в заявках «Акрона» и «Крыльев» к началу РПЛ

Выяснили, с каким количеством иностранных футболистов команды из 63-го региона стартовали в чемпионате.
У тольяттинцев в официальной заявке восемь легионеров: защитники Роберто Фернандес (Боливия), Йонуц Неделчару (Румыния) и Родриго Эсковаль (Португалия), полузащитники Алекса Джурасович и Ифет Джаковац (Сербия), Стефан Лончар (Черногория), Шерзод Эсанов (Узбекистан), нападающий Жилсон Беншимол (Португалия).
Самый дорогой — 27-летний Джаковац. Присоединился к клубу в январе этого года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро или 229,45 млн рублей. В первом туре Премьер-лиги отдал голевую на Неделчару. Контракт до лета 2028 года.
У «Крыльев» в заявке шесть легионеров. Из них трое защитников: Томас Галдамес (Чили), Доминик Ороз (Австрия) и Фернандо Костанца (Италия). Столько же полузащитников: Амар Рахманович (Босния и Герцеговина), Михайло Баньяц (Сербия) и Джимми Марин (Коста-Рика). Не учитываем Кирилла Печенина из Беларуси (представители соседней республики не имеют статус легионера с февраля 2019-го).
Больше всех стоит Фернандо Костанца — 3 млн евро или 275,34 млн рублей. Тоже в первом туре отметился ассистом на Вадима Ракова. Соглашение — до июня 2028 года.
Однако трансферное окно в России еще не закрыто. «Акрон» интересуется нигерийцем и чемпионом страны Олусегуном и боливийцем Рошей. А «Крылья» должны в ближайшее время объявить о подписании камерунца Габи Кики. Ожидать ли еще иностранцев в составах команд из Самарской области?
Недавно владелец «красно-черных» Павел Морозов объяснил, когда у клуба появится стадион в Тольятти.
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