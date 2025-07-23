В Пермский край доставят мощи Николая Чудотворца. Кем он был?

Мощи Николая Чудотворца привезут в Пермский край в начале августа. Как рассказала руководитель Издательского отдела Пермской Епархии Ольга Троицкая сайту perm.aif.ru, 1 по 6 августа поклониться святыне можно будет в Свято-Троицком кафедральном монастыре. С 7 по 9 августа мощи будут в Крестовоздвиженском соборе Белогорского монастыря.
Николай Чудотворец жил в IV веке. Территориально он служил на территории современной Турции, но всё равно остаётся одним из любимых святых среди русских православных людей.
К святителю обращаются в житейских нуждах и перед путешествиями. Также он помогает несправедливо обвинённым.
«Николай Чудотворец известен своим заступничеством в напрасных обвинениях и судебных разбирательствах. Из жития святого известно, как он спас невиновных людей от казни», — рассказала Ольга Троицкая сайту perm.aif.ru.