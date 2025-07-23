Отравившиеся посетители «Хлебницы» и Shaurma Cosmos просят 9 млн рублей компенсации

В Пермском крае в судах сейчас находятся 30 исков от жителей Перми и Кунгура, которые заболели сальмонеллезом после посещения заведений общепита «Хлебница» и Shaurma Cosmos. Заболевания были зафиксированы с декабря 2024 по февраль 2025 года.