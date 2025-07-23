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Отравившиеся посетители «Хлебницы» и Shaurma Cosmos просят 9 млн рублей компенсации

Вспышка сальмонеллеза была зафиксирована зимой этого года.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае в судах сейчас находятся 30 исков от жителей Перми и Кунгура, которые заболели сальмонеллезом после посещения заведений общепита «Хлебница» и Shaurma Cosmos. Заболевания были зафиксированы с декабря 2024 по февраль 2025 года.

Причиной вспышки стало употребление небезопасной пищи, приобретенной в этих заведениях. «Хлебница» принадлежит индивидуальному предпринимателю Юлии Гагариной, а Shaurma Cosmos — предпринимателю Шахрузу Имомову. Защиту прав пострадавших взяло на себя Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

По обращениям граждан ведомство подало 29 исков в суд к Юлии Гагариной с требованием компенсировать как моральный, так и материальный ущерб. Общая сумма заявленных требований составила более 7,4 миллиона рублей.

На данный момент шесть исков уже удовлетворены, еще по четырем делам стороны достигли мирового соглашения. В результате взыскано 822 тысячи рублей. Остальные иски пока находятся на стадии рассмотрения.

Кроме того, в Кунгурский городской суд подан коллективный иск от 23 человек к Шахрузу Имомову. Общая сумма требований — более 1,66 миллиона рублей. Истцы также требуют компенсацию за причиненный вред здоровью.