Ракетную опасность объявили и затем отменили в Ростовской области днем 23 июля

Днем 23 июля в Ростовской области объявили, а затем через некоторое время отменили ракетную опасность. Оповещение от РСЧС поступило сначала в 11:33, а потом в 11:54.
— Отбой ракетной опасности по всей территории региона, — говорится в сообщении.
К слову, в течение прошедшей ночи в регионе действовала также беспилотная опасность, ее сняли утром.
Напомним, в ночь на 23 июля в Ростовской области сбили 11 беспилотников. Атаку отразили в Новочеркасске, Шахтах, Мясниковском, Родионово-Несветайском и Аксайском районах. Три человека пострадали в Новочеркасске.
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