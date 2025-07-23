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Ракетную опасность объявили и затем отменили в Ростовской области днем 23 июля

В Ростовской области сняли ракетную опасность.

Источник: Комсомольская правда

Днем 23 июля в Ростовской области объявили, а затем через некоторое время отменили ракетную опасность. Оповещение от РСЧС поступило сначала в 11:33, а потом в 11:54.

— Отбой ракетной опасности по всей территории региона, — говорится в сообщении.

К слову, в течение прошедшей ночи в регионе действовала также беспилотная опасность, ее сняли утром.

Напомним, в ночь на 23 июля в Ростовской области сбили 11 беспилотников. Атаку отразили в Новочеркасске, Шахтах, Мясниковском, Родионово-Несветайском и Аксайском районах. Три человека пострадали в Новочеркасске.

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