Религиовед Иванишко: запрет сатанизма затронет маркетплейсы, бары и рок-группы

В России впервые полностью запретили сатанизм. Теперь он считается отдельным «экстремистским движением». Кому и чем грозит новый запрет, как власти будут вычислять последователей сатаны и что сами сатанисты думают о происходящем — в материале «Газеты.Ru».
«Отрубается одна голова, но вырастает другая».
«В Москву все приедем, когда там слушание [о запрете сатанизма будет]… Собираем сатанинскую тусовку и идем бухать, а потом… Будем сидеть в обезьяннике и читать сатанинские псалмы. Я еще могу притвориться одержимой… решающий день», — так сатанисты переписывались в одном из своих чатов накануне запрета «Международного движения сатанизма» в России.
~Соответствующее решение в среду, 23 июля, принял Верховный суд.~ Хотя в мире нет единого культа поклонников сатаны, власти пошли тем же путем, что с ЛГБТ два года назад. Еще в мае Минюст и Генпрокуратура обратились в суд с просьбой признать «Международное движение сатанизма» (другое название «Международное движение сатанистов») экстремистским.
«Сатанизм очень многогранен, мы не можем назвать именно сатанизм каким-то общим движением. В России сатанисты часто прикрываются язычеством, маскируются под славянские культы, но суть у них чисто сатанинская. Сатанизм очень живуч: отрубается одна голова — на ее месте вырастает другая, — объясняет “Газете.Ru” диакон Георгий Ключников из миссионерского отдела Московской городской епархии “Антираскол”. — Поэтому в чем была проблема — запрещают конкретное религиозное движение, например, “Церковь сатаны”, а у нее есть дочерние группы под другими названиями».
В религиозной сфере многие явления быстро меняются, поэтому пытаться четко зафиксировать их в законе не всегда целесообразно, подтверждает «Газете.Ru» судебный эксперт-религиовед, член экспертного совета комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорь Иванишко.
«Так же и при признании ЛГБТ-движения экстремистской организацией отказались от идеи перечислить абсолютно все признаки этого деструктивного движения и все направления извращенцев, которые в него входят. Дело в том, что каждый год появляются новые виды нетрадиционных сексуальных идеологий. Абсолютно то же самое по сатанизму… Попытка дать одно единственное определение в каком-либо федеральном законе связало бы руки правоохранителям и судебным экспертам», — считает Иванишко.
По мнению диакона Георгия Ключникова, признание сатанизма экстремистским отвернет от него часть последователей. Ведь не каждый готов рисковать и скрывать свои, отныне незаконные, взгляды.
«Когда группы признаются экстремистскими, они чаще всего залегают на дно. Но не все люди к этому готовы. Когда тех же “Свидетелей Иеговы” запретили, многие люди оттуда вышли. Потому что у них сократилась возможность вербовать новых членов, проводить свои богослужения», — отмечает Ключников.
Сами сатанисты в соцсетях обсуждают, что пока непонятно, как реализуют запрет. Одна из главных проблем, по мнению некоторых, — больше «не будет нормальных рок-концертов».
«Представьте, сколько людей отправится на зону, получив клеймо экстремистов… Сейчас будут банить всех музыкантов и песни с отсылочкой на сатанизм и богохульство… Вместо концертов будем ходить, как в 80-х, на квартирники… Представляю патруль через пару лет: “Так, гражданин, предъявите крест и свидетельство о крещении!” — “Но я атеист (сатанист, язычник, родновер, богохульник)” — “О, пройдемте-ка с нами!” — оценивают последствия в чате сатанистов.
Часть из них признается, что чувствует себя уязвимо.
«Я заказал гобелен с пентаграммой, теперь, если его повесить, это будет все равно, что каракули “Талибана” на всю стену…» — жалуется друзьям один из участников чата.
«Никто не обращал внимания [на мои увлечения], но если честно, безумно страшно, что обратят», — подтверждают другие.
Как будет работать запрет.
«Международное движение сатанизма» стало ~одним из более 800 организаций~, внесенных на сегодня в федеральный список террористов и экстремистов. За участие в любом «экстремистском сообществе» грозит до шести лет лишения свободы, а за создание и руководство таковым — до десяти лет (ст. 282.1 УК РФ). На практике решение Верховного суда ~поможет искать и блокировать в соцсетях группы~, распространяющие «идеологию сатанизма», указал «Газете.Ru» Иванишко.
«Будет осуществляться регулярный мониторинг групп, которые маскируются под иной контент, но при этом осуществляют пропаганду сатанизма», — разъясняет эксперт. — «Уголовная ответственность ожидает тех, кто вовлекает, склоняет к вступлению в сатанистские группы. А таких вербовщиков от сатанистов у нас достаточно много как в онлайне, так и в оффлайне на различных мероприятиях, которые не являются сатанистскими, но там можно найти новых адептов: полузакрытые рок-пати, тусовки оккультной тематики, специальные питейные заведения, в которых зависают разные любители темных религиозных практик, и так далее».
~В зоне риска и рок-группы~, которые «избрали основной тематикой своих произведений прославление сатаны и высмеивание христианства». Им придется пересмотреть репертуар, подтверждает опасения сатанистов собеседник «Газеты.Ru». Также ~запрет ударит по тематическим барам и клубам~.
«Различным пабам, арт-подвальчикам, музыкальным рок-клубам, которые интенсивно используют сатанистскую тематику для привлечения молодежи, интересующейся темными религиозными практиками, теперь придется пересмотреть свой антураж, название блюд и спиртных напитков, чтобы в них не содержалось прямой пропаганды сатанизма», — предполагает член экспертного совета.
Кроме того, ~решение суда повлияет на ассортимент интернет-магазинов и книжных.~ По оценке Иванишко, до сих пор маркетплейсы свободно продавали огромное количество товаров с символикой сатанизма (сережки с перевернутыми крестами, медальоны с Бафаметом и пентаграммой, различные кулоны с надписями на латыни, прославляющими сатану). Все это придется снять с продажи. Что касается литературы, в России ее было много даже на крупных и известных книжных ярмарках, говорит Иванишко (при этом сатанисты отмечают, что «Сатанинскую Библию» и до запрета нельзя было купить на маркетплейсах).
«Представители издательств и книжных магазинов разводили руками и указывали, что сатанизм в России официально не запрещен, а эта литература пользуется спросом у молодежи, следовательно, добровольно снимать ее с продажи и лишать себя прибыли никто не намеревался. Именно поэтому необходима четкая правовая реакция государства на сатанизм, чтобы коммерческий и некоммерческий сектор получили абсолютно точный сигнал», — резюмирует религиовед.
«Психолог сказал, что сатана ненавидит людей»: как живут российские сатанисты.
По тематическим запросам, типа «Сатана» или «Церковь Дьявола», в российских соцсетях чаще можно наткнуться на объединения фанатов тяжелой музыки или просто любителей подобной эстетики, которые не разделяют какие-то религиозные, философские взгляды. При этом даже такие паблики старались обезопасить себя, к примеру, указывая в описании, что они посвящены электронной музыке и не ставят себе цели оскорбить кого-либо по религиозному признаку. Движения тех, кто одобряет именно разнообразные идеи «сатанизма», в сети тоже есть, но и некоторые из них пытались превентивно избежать внимания властей.
«Мы не занимаемся вероисповеданием. Мы не принадлежим ни к какой вере… Весь материал несет только развлекательный характер… Администрация страницы чтит и соблюдает все законы Российской Федерации!!» — подчеркивали организаторы одного из таких «философских сообществ».
В чатах и комментариях открытых тематических групп сатанистов много молодежи, которые общаются так же, как и везде: жалуются на проблемы с семьей, обсуждают работу, уроки, как прошел день, наивно спорят о политике. Между делом делятся негативной реакцией окружающих на свое увлечение: учительница велела перекреститься для роли в спектакле и удивилась, что школьница-сатанистка этого не умеет, отец наорал и пригрозил «отречься» за «сатанистский» ник дочери в соцсетях, коллеги в офисе «задают дебильные вопросы про сжигание церквей».
«Мне недавно психолог рассказал, что сатана ненавидит людей и хочет только их смерти. Я спросила: “Даже сатанистов он ненавидит?” Она ответила: “Да”. Это правда или нет?» — интересуется новичок в сатанистском чате.
В ответ участники советуют найти другого психолога, потому что этот «странный». Те, кто постарше, отмечают, что стараются не выделяться, скрывая свою атрибутику и татуировки под одеждой.
«Затягивание [в сатанизм] происходит постепенно через музыку, литературу и даже своеобразное изобразительное искусство. Как и в любое сектантство, в сатанизм уходят люди, не нашедшие себя социально, те, для кого семья и близкий круг общения не перевешивает секту. Очень способствует этому и распространение бытового оккультизма, когда с экранов телевизора, например, людям рассказывают, что есть какие-то экстрасенсы, колдуны, и их магия действует. Люди начинают верить в саму возможность такого», — рассказывает «Газете.Ru» диакон Ключников.
В сатанизме, как и в сектах, люди, как правило, не задерживаются надолго, рассуждает он. Человек может перерасти такие идеи или просто сам стать ненужным движению, когда отдаст все деньги и ресурсы. Со стороны близких главное оставаться рядом.
«Родные и близкие, как правило, пытаются человека самостоятельно вытащить, но до него невозможно логически докричаться, у него, как говорится, стеклянные глаза. Тогда они часто попадают под эмоции, начинают кричать, ругаться, не дай бог, руки распускать, — описывает священник. — Но так человек видит, что его родная семья ему враждебна, а его новая “семья”, наоборот, его поддерживает, проявляет к нему, пусть и суррогатную, но любовь. Поэтому Церковь старается не оставлять родных и близких людей, попавших в секту. Старается объяснить им, что если не получается человеку помочь, лучше пока не трогать его религиозные взгляды».
РПЦ готова принять в лоно церкви вчерашних сатанистов, добавляет диакон. Но для этого они должны искренне раскаяться и «пройти чин присоединения».
«Подкинули под храм голову кошки».
По словам Ключникова, в России сатанисты активно действуют с начала 90-х. Практически во всех случаях они первоначально контактировали с зарубежными единомышленниками, несколько перестраивая их идеи под наши реалии. Сколько сейчас в России сатанистов, подсчитать трудно из-за скрытности многих, но, по мнению диакона, это «значительная цифра».
«В настоящий момент насчитывается более 4 тыс. различных социальных групп, в том числе местных, региональных, которые открыто и публично аффилированы с сатанистским движением», — уточняет «Газете.Ru» Иванишко.
Для общества сатанизм опасен тем, что может оправдывать преступления, убежден диакон Георгий Ключников.
«Сатанисты иногда совершают человеческие жертвоприношения, продают наркотики, сами их употребляют. Нередко они замечены в жестоком обращении с животными. Вот у нас в Москве, к примеру, в долине реки Сетунь неоднократно находили расчлененные тела различных животных. Самый недавний случай: в День зимнего солнцестояния [21 декабря] был найден в лесу алтарь, вокруг разбросаны фрукты, расставлены бутылки с вином и по кругу разложены расчлененные тела животных. Или под храм в Очаково-Матвеевском подкидывали голову кошки, — обращает внимание диакон. — Под этими знаменами [сатанизма] объединяются люди, которые хотят оправдать определенные девиантные и криминальные поступки, облечь их в какую-то якобы высокую идею».
От чужих глаз такие группы сатанистов, как правило, тщательно скрыты. Чтобы попасть на этот уровень, надо пройти инициацию, выпить кровь, подписать какие-то клятвы и так далее, добавляет Ключников.
В открытых чатах сатанистов тех, кто мучает животных и приносит жертвы, осуждают. Их называют «долбанутыми дьяволопоклонниками» и «кошдерами с кладбищ». Это связано с тем, что часть сатанистов — последователи школы американца Антона Шандорома Лавея из 60-х. Он считал Сатану символом темного начала в человеке, а не реальной личностью, и свое учение продвигал скорее как философию гедонизма и свободы от догм (хотя при этом верил в магию и практиковал ее). Его сторонники, в основном агностики и атеисты, в дьявола и бесов не верят, ведь это сама по себе религиозная, христианская концепция.
«Сатанизм — это не про веру в Сатану. Это про то, чтобы быть честным с собой, кайфовать от жизни и не кланяться никому», — кратко формулируют в одной из групп российских «лаветистов».
В России деятельность сторонников Лавея короткое время была официально разрешена. ~Их «Сатанинская церковь» получила регистрацию Минюста как религиозное объединение и существовала с мая 2016-го по осень 2017 года~, но на фоне общественного резонанса закрылась.
~Позже, уже в 2024 году, в России отдельно запретили американскую организацию The Satanic Temple~. Генпрокуратура России признала ее нежелательной, заявив, что та «использует сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей» и «оправдывает насилие».
«[The Satanic Temple] негативно высказывается о специальной военной операции, призывает к свержению конституционного строя в России. На сайте TST размещена информация о сборе средств для ВСУ», — подчеркнуло ведомство.
Тем временем сами сатанисты на фоне последнего решения Верховного суда подчеркивают, что их невозможно запретить на уровне закона, ведь они «не организация, не секта, а философия, образ мышления».
«Запретить сатанизм — это все равно, что пытаться удержать ветер в кулаке или остановить прилив молитвой», — уверены в одной из самых крупных групп сатанистов в соцсетях.