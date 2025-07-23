Религиовед Иванишко: запрет сатанизма затронет маркетплейсы, бары и рок-группы

«Родные и близкие, как правило, пытаются человека самостоятельно вытащить, но до него невозможно логически докричаться, у него, как говорится, стеклянные глаза. Тогда они часто попадают под эмоции, начинают кричать, ругаться, не дай бог, руки распускать, — описывает священник. — Но так человек видит, что его родная семья ему враждебна, а его новая “семья”, наоборот, его поддерживает, проявляет к нему, пусть и суррогатную, но любовь. Поэтому Церковь старается не оставлять родных и близких людей, попавших в секту. Старается объяснить им, что если не получается человеку помочь, лучше пока не трогать его религиозные взгляды».