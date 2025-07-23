Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

«Будем надеяться, что в субботу и воскресенье погода будет солнечная, потому что все модели дают переменную облачность. Это значит, что у нас небо не будет все время закрыто плотными облаками. Начало следующей недели обещает быть без осадков. Во вторник и среду не исключены кратковременные дожди, потому что там подойдет следующий атлантический циклон. Выходные и понедельник ожидаются с хорошей погодой», — добавила Позднякова.