Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Хорошая и солнечная погода ожидается в Москве на выходных и в начале следующей недели, со вторника в столицу вернуться кратковременные дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Все прогнозы показывают, что погода будет улучшаться. Среда и четверг будут еще находиться в области пониженного атмосферного давления, поэтому еще возможны кратковременные дожди, но уже менее интенсивные, чем то, что мы пережили в предыдущие 2−3 дня. Фон температуры практически меняться не будет. Минимальная температура в Москве останется в пределах где-то плюс 15 — плюс 17 градусов, по области плюс 12 — плюс 17», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что дневная температура в четверг будет плюс 24 — плюс 26 градусов, в последующие дни плюс 25 — плюс 27 градусов, по региону плюс 23 — плюс 28, то есть фон температуры останется выше климатической нормы, примерно, на градус.
«Будем надеяться, что в субботу и воскресенье погода будет солнечная, потому что все модели дают переменную облачность. Это значит, что у нас небо не будет все время закрыто плотными облаками. Начало следующей недели обещает быть без осадков. Во вторник и среду не исключены кратковременные дожди, потому что там подойдет следующий атлантический циклон. Выходные и понедельник ожидаются с хорошей погодой», — добавила Позднякова.