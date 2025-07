Захарова осудила попытки «отмены культуры» со стороны Италии

По словам Захаровой, с одной стороны, хочется выразить сочувствие итальянским зрителям, которых власти лишают возможности соприкоснуться с великой русской музыкой в исполнении прославленного российского дирижера. «А с другой — как нельзя лучше к этой ситуации подходят слова из Священного Писания, которое на Западе системно предают забвению. Позволю себе процитировать их на итальянском: “Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perch? non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi” (“Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас”)», — добавила она.