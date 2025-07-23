Захарова осудила попытки «отмены культуры» со стороны Италии

«Решительно осуждаем подобные дискриминационные попытки “отмены культуры”, осуществляемые итальянскими властями под диктат идейных последователей Бандеры. Показательны в этом контексте комментарии с осуждением решения как в самой Италии, где подобные действия охарактеризованы как позор и противоположность демократии, так и в других западных странах, где происходящее назвали роковой ошибкой», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, с одной стороны, хочется выразить сочувствие итальянским зрителям, которых власти лишают возможности соприкоснуться с великой русской музыкой в исполнении прославленного российского дирижера. «А с другой — как нельзя лучше к этой ситуации подходят слова из Священного Писания, которое на Западе системно предают забвению. Позволю себе процитировать их на итальянском: “Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perch? non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi” (“Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас”)», — добавила она.
Искусственно раздутый скандал
Дипломат выразила сожаление с тем, что вокруг приезда всемирно известного маэстро на итальянский фестиваль по приглашению местных властей был «искусственно раздут настоящий скандал».
«В итальянских СМИ и общественном пространстве с подачи украинских неонацистов и отдельных русофобски настроенных политиков развернулась беспрецедентная травля Валерия Гергиева. Итальянский евродепутат Пина Пичерно, по сути, проявив дискриминацию по национальному признаку, назвала “неприемлемым” предоставление площадки прославленному российскому дирижеру и возмутилась, что фонды ЕС спонсируют его выступление. Проживающие в Италии необандеровцы объявили о сборе подписей за отмену концерта и о намерении выкупить все билеты — не найдя, видимо, лучшего способа потратить свои деньги — для организации провокационного флешмоба с целью сорвать мероприятие, — обратила внимание она. — В худших традициях майдана, разрушившего украинскою государственность и культуру, а теперь посягающего и на итальянскую, предполагалось использовать автобусы для доставки неонацистских молодчиков к месту проведения концерта».
Дипломат указала, что апогеем нападок на Гергиева стали слова министра культуры Италии Алессандро Джули, который, «с одной стороны, говорил о свободе искусства, а, с другой — усмотрел “российскую пропаганду” в исполнении выдающимся дирижером великой симфонии № 5 П. И. Чайковского». «Действительно, исполнение произведений Петра Ильича Чайковского является пропагандой — вечных традиционных ценностей, которые Россия последовательно отстаивает в мире — любви, добра, правды, справедливости. Удивительно, что им в открытую пытается противопоставить себя чиновник из Италии», — подчеркнула Захарова.
По словам официального представителя МИД РФ, несмотря на поддержку Гергиева представителями итальянской общественности и нежелание организаторов отзывать приглашение, дирекция находящегося в ведении центральных итальянских властей музейного дворцового комплекса Реджо-ди-Казерта без объяснения причин отказала в выступлении.