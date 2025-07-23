В Омской области состоится суд по резонансному делу Куприянова

Бывшего чиновника обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с 2018 по 2023 год фигурант незаконно получал от директора подведомственного госучреждения деньги, услуги и различное имущество. Общая сумма взятки составила около 650 тысяч рублей.