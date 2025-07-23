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В Омской области состоится суд по резонансному делу Куприянова

Заседание по обвинению в коррупции назначено на 4 августа.

Источник: Комсомольская правда

Менее, чем через две недели, Любинский райсуд Омской области должен вынести приговор по уголовному делу Владимира Куприянова. Заседание 4 августа будет открытым, оно начнется в 11:00. Напомним, экс-зампредседателя правительства региона проходит по статье № 290 УК РФ.

Бывшего чиновника обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с 2018 по 2023 год фигурант незаконно получал от директора подведомственного госучреждения деньги, услуги и различное имущество. Общая сумма взятки составила около 650 тысяч рублей.

На прошлой неделе, 17 июля, суд продлил срок содержания обвиняемого под стражей. Это решение пока не вступило в законную силу, сторона защиты подала апелляцию.

Ранее мы писали, что омича оштрафовали на миллион рублей за попытку подкупа сотрудника УФСИН.