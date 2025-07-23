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Ученые доказали пользу четырехдневной рабочей недели

Один из авторов исследования, социолог Вен Фань из Бостонского колледжа, отметил, что опыт подтвердил все гипотезы: «Самое удивительное — отсутствие сюрпризов. Все изменилось именно в ту сторону, в которую мы и ожидали».

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Переход к четырехдневной рабочей неделе может стать рабочей нормой будущего. Это выяснили в исследовании, с результатами которого можно ознакомиться в журнале Nature Human Behavior.

В эксперименте участвовали 33 компании из США, Великобритании, Канады, Австралии и Ирландии. Их сотрудники перешли на 32-часовую рабочую неделю без снижения зарплат и бонусов. Результаты показали: уровень стресса и выгорания у персонала заметно снизился, а продуктивность и выручка компаний остались на прежнем уровне или даже выросли.

При этом сотрудники не стали работать интенсивнее. Дополнительный выходной помог людям решать бытовые вопросы, уделять время здоровью, отдыху и семье.

Эффективность повысилась за счет отказа от ненужных совещаний, более гибкой коммуникации и лучшего планирования задач.

Снижение выгорания также привело к снижению текучки кадров и затрат на медобслуживание. По словам профессора Джульет Шор, модель уменьшает потери квалифицированных специалистов, в том числе в сферах образования и здравоохранения.

Исследователи уверены, что главным фактором, поменявшим отношение людей к рабочим процессом, стала пандемия COVID-19, и нужно грамотно воспользоваться моментом, чтобы внедрить системные изменения.