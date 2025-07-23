Ученые доказали пользу четырехдневной рабочей недели

В эксперименте участвовали 33 компании из США, Великобритании, Канады, Австралии и Ирландии. Их сотрудники перешли на 32-часовую рабочую неделю без снижения зарплат и бонусов. Результаты показали: уровень стресса и выгорания у персонала заметно снизился, а продуктивность и выручка компаний остались на прежнем уровне или даже выросли.