Ученые доказали пользу четырехдневной рабочей недели

Переход к четырехдневной рабочей неделе может стать рабочей нормой будущего. Это выяснили в исследовании, с результатами которого можно ознакомиться в журнале Nature Human Behavior.
В эксперименте участвовали 33 компании из США, Великобритании, Канады, Австралии и Ирландии. Их сотрудники перешли на 32-часовую рабочую неделю без снижения зарплат и бонусов. Результаты показали: уровень стресса и выгорания у персонала заметно снизился, а продуктивность и выручка компаний остались на прежнем уровне или даже выросли.
При этом сотрудники не стали работать интенсивнее. Дополнительный выходной помог людям решать бытовые вопросы, уделять время здоровью, отдыху и семье.
Снижение выгорания также привело к снижению текучки кадров и затрат на медобслуживание. По словам профессора Джульет Шор, модель уменьшает потери квалифицированных специалистов, в том числе в сферах образования и здравоохранения.
Исследователи уверены, что главным фактором, поменявшим отношение людей к рабочим процессом, стала пандемия COVID-19, и нужно грамотно воспользоваться моментом, чтобы внедрить системные изменения.