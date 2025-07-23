Дренажные каналы на болотах оказались способны снижать выбросы метана

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили, что сооружение дренажных каналов для осушения болот в некоторых случаях ведет не к увеличению, а к значительному снижению выбросов парниковых газов в атмосферу за счет того, что они ускоряют накопление углерода внутри воды в донных отложениях, а также способствуют образованию карбонатов. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Одним из ключевых открытий, по мнению авторов, стало то, что в летний период из воды дренажных каналов могут осаждаться карбонаты. Богатое минеральное питание низинного торфяника, искусственный дренаж и испарительное концентрирование обеспечивают благоприятные условия для насыщения воды этими минералами. В результате осаждения карбонатов углерод, ранее растворенный в воде, исключается из биологического круговорота вещества на некоторое время», — говорится в сообщении.
Данное открытие было совершено группой российских ученых под руководством старшего научного сотрудника Института лесоведения РАН (Успенское) Евгении Солдатовой при изучении того, как сооружение дренажных каналов на территории Тарманского болотного массива в Тюменской области повлияло на химический состав местных вод, донных отложений и объемы выбросов парниковых газов.
Как отмечают ученые, торфяные болота занимают лишь 3% от общей площади суши, но при этом они играют очень важную роль в глобальном круговороте углерода, так как на их дне запасены огромные объемы органики. Осушение этих болот и добыча торфа нарушает этот естественный баланс, что обычно ведет к ускоренному разложению торфа с выделением углекислого газа и образованию больших количеств метана в дренажных каналах, что особенно характерно для теплого времени года.
Российские ученые заинтересовались, как постройка дренажных каналов на территории Тарманского болотного массива в конце 1960 годов повлияла на углеродный баланс на данных торфяных болотах. Для получения этих сведений исследователи проанализировали современные данные о химическом составе воды в каналах и сравнили их с архивными данными 1969−1971 гг. Эти замеры показали, что сооружение каналов иногда приводило не к увеличению, а к снижению выбросов метана и CO2, что происходило при полном пересыхании каналов летом и при увеличении минерализации воды в них.
Первый процесс вел к тому, что молекулы метана оказывались «запечатаны» вместе с содержащей их водой внутри отложений на дне каналов, а второй способствовал формированию карбонатных отложений, надолго изымающих углерод из атмосферы. Эти атипичные процессы необходимо учитывать при оценке того, как осушение болот и добыча торфа влияют на круговорот углерода в природе и изменение климата, подытожили Солдатова и ее коллеги.