Дренажные каналы на болотах оказались способны снижать выбросы метана

Как отмечают ученые, торфяные болота занимают лишь 3% от общей площади суши, но при этом они играют очень важную роль в глобальном круговороте углерода, так как на их дне запасены огромные объемы органики. Осушение этих болот и добыча торфа нарушает этот естественный баланс, что обычно ведет к ускоренному разложению торфа с выделением углекислого газа и образованию больших количеств метана в дренажных каналах, что особенно характерно для теплого времени года.