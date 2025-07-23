Тольяттинский «Акрон» подготовил свое пространство в библиотеке «Автограда»

«Красно-черные» завезли 97 новых изданий в местное культурное учреждение.
В пространстве «Акрона» есть биографии известных спортсменов, тексты о теории и практике тренировок от отечественных команд, книги по психологии, а также художественная литература для детей и взрослых о футболе.
Ранее владелец «молодых и звонких» Павел Морозов объяснил, когда у клуба появится свой стадион. Идеальным назвал вариант непосредственно в Тольятти.
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Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.Читать дальше