В Светлогорске маршрутчик получил крупный штраф из-за трещины на лобовом стекле

В суде обратили внимание на то, что перевозчиком не были обеспечены надлежащим образом условия безопасности. Так, перевозчик для оказания услуг использовал транспортное средство с неисправностью, наличие которой не допускает участие в дорожном движении. Это стало нарушением правил и условий выданной лицензии.