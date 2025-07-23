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В Светлогорске маршрутчик получил крупный штраф из-за трещины на лобовом стекле

Маршрутчик оштрафован в Светлогорске за трещину на лобовом стекле.

Источник: Комсомольская правда

В Светлогорске оштрафовали частного перевозчика за перевозку пассажиров на маршрутке с трещиной на лобовом стекле, сообщили в Гомельском экономическом облсуде.

В суде обратили внимание на то, что перевозчиком не были обеспечены надлежащим образом условия безопасности. Так, перевозчик для оказания услуг использовал транспортное средство с неисправностью, наличие которой не допускает участие в дорожном движении. Это стало нарушением правил и условий выданной лицензии.

Трещина, нарушающая обзор, находилась на лобовом стекле маршрутки со стороны водителя. На нарушение обратили внимание сотрудники транспортной инспекции, составлявшие протокол.

Суд согласился с тем, что было совершено административное правонарушение (ч.1 ст. 13.3 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Маршрутчик был оштрафован на 5 базовых величин (210 белорусских рублей в июле 2025-го).

Постановление суда вступило в законную силу.

Также новый автобусный маршрут запускается в Минске — он будет ходить каждые полчаса.

Тем временем движение троллейбусов и автобусов остановилось в Минске из-за подтоплений.