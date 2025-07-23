«Иначе личный кабинет будет удален». ЕРИП сказал белорусам, как избежать отключений от системы с 1 августа 2025

Пользователи, создавшие в системе личные кабинеты после 1 октября 2024 года, никаких действий предпринимать не должны. Их настройки останутся без изменений. Для того, чтобы проверить, было ли дано согласие, следует зайти в личный кабинет. Затем необходимо в правом верхнем углу нажать на значок профиля (две заглавные буквы), выбрать «Договор об использовании ЛК ЕРИП» — в открывшемся окне будет прописана дата заключения договора.