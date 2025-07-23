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«Иначе личный кабинет будет удален». ЕРИП сказал белорусам, как избежать отключений от системы с 1 августа 2025

ЕРИП сказал белорусам, как не потерять личный кабинет с платежами с 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

ЕРИП сказал белорусам, как не потерять личный кабинет с платежами с 1 августа. Подробности опубликованы на официальном сайте системы.

Согласно информации, пользователи, зарегистрировавшие на сайте системы личные кабинеты до 1 октября 2024 года, для сохранения своих текущих настроек до 1 августа нужно сделать следующее: зайти в личный кабинет, ознакомиться с документами, проставить отметку о принятии нового согласия проставив галочку в соответствующем чекбоксе.

Пользователи, создавшие в системе личные кабинеты после 1 октября 2024 года, никаких действий предпринимать не должны. Их настройки останутся без изменений. Для того, чтобы проверить, было ли дано согласие, следует зайти в личный кабинет. Затем необходимо в правом верхнем углу нажать на значок профиля (две заглавные буквы), выбрать «Договор об использовании ЛК ЕРИП» — в открывшемся окне будет прописана дата заключения договора.

В ЕРИП уточнили: если белорусы до 1 августа 2025 года не примут новые условия, то кабинет пользователя будет удален вместе со всей информация, которая в нем сохранена. А для того, чтобы и далее использовать сервис, необходимо будет повторно зарегистрироваться.

Ранее «Беларусбанк» ограничивает снятие наличных с карт суммой от 600 до 1000 рублей с 4 августа.

Кстати, НЦЗПД отреагировал на жалобы белорусов из-за видеонаблюдения на рабочих местах.

Кроме того, Минтруда сказало белорусам про большие выходные в 2026 году.