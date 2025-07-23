Госдума приняла в I чтении проект о доплатах матерям-героиням

В проекте предлагается ежемесячно доплачивать матерям-героиням, также как Героям Труда. Выплаты охватят период с 1 января 2025 года, но не ранее даты возникновения права на них. Обратиться за ними нужно будет в течение полугода со дня вступления закона в силу.