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Госдума приняла в I чтении проект о доплатах матерям-героиням

ГД одобрила проект о выплатах матерям-героиням и перерасчете пенсий многодетным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».

Документ вносит изменения сразу в два закона — о страховых пенсиях и о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед страной. Инициатива направлена на дополнительную поддержку семей с детьми и признание заслуг многодетных родителей, особенно матерей, удостоенных высокого звания.

В проекте предлагается ежемесячно доплачивать матерям-героиням, также как Героям Труда. Выплаты охватят период с 1 января 2025 года, но не ранее даты возникновения права на них. Обратиться за ними нужно будет в течение полугода со дня вступления закона в силу.

Также законопроект позволит пересчитать пенсии многодетным родителям, учитывая уход за детьми до 1,5 лет. Для этого нужно будет подать заявление.

Президент Владимир Путин учредил в России звание «Мать-героиня» в августе 2022 года. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Для них также установлено единовременное поощрение в размере миллиона рублей.