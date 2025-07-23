Госдума приняла в I чтении проект о доплатах матерям-героиням

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».
Документ вносит изменения сразу в два закона — о страховых пенсиях и о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед страной. Инициатива направлена на дополнительную поддержку семей с детьми и признание заслуг многодетных родителей, особенно матерей, удостоенных высокого звания.
В проекте предлагается ежемесячно доплачивать матерям-героиням, также как Героям Труда. Выплаты охватят период с 1 января 2025 года, но не ранее даты возникновения права на них. Обратиться за ними нужно будет в течение полугода со дня вступления закона в силу.
Также законопроект позволит пересчитать пенсии многодетным родителям, учитывая уход за детьми до 1,5 лет. Для этого нужно будет подать заявление.
Президент Владимир Путин учредил в России звание «Мать-героиня» в августе 2022 года. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Для них также установлено единовременное поощрение в размере миллиона рублей.