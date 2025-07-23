Водитель грузовика насмерть задавил кровельщика в Салавате: недавно суд вынес ему приговор

В Башкирии завершилось расследование смертельного несчастного случая на территории ООО «Строительная компания Единство» в Салавате. Об этом рассказала пресс-служба Государственная инспекция труда республики.
По данным ведомства, 47-летний кровельщик погиб, когда водитель КамАЗа, 60-летний сотрудник предприятия, ехал задним ходом к месту разгрузки пиломатериалов и не убедился в безопасности маневра. Автомобиль придавил пострадавшего к стене склада, что стало причиной мгновенной смерти.
Руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина отметила, что трагедии можно было избежать, если бы водитель выполнил требования охраны труда: проверил отсутствие людей и подал звуковой сигнал перед началом движения.
На шофера завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Салаватский городской суд признал водителя виновным и назначил два года ограничения свободы. Смягчающими обстоятельствами стали полное признание вины, раскаяние и добровольная компенсация морального вреда семье погибшего. Приговор вступил в законную силу.
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