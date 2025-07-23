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В Marvel создали самое большое ведро для попкорна

Герой из «Фантастической четверки» скоро появится на экранах: мировая премьера новой картины о супергероях назначена на 24 июля. В списке актеров есть Педро Паскаль.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Соцсети

Книга рекордов Гиннесса официально признала ведро для попкорна в виде героя комиксов Галактуса самым большим среди продававшихся в кинотеатрах. Об этом сообщили на сайте организации.

Контейнер создан студией Marvel к выходу фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги». Его высота составила 44,5 сантиметра, ширина — 51 сантиметр, объем — 9 литров.

Галактус — персонаж вселенной комиксов Marvel, созданный Стэном Ли и Джеком Кирби. Дебютировал в комиксе Fantastic Four #48 («Фантастическая четверка») от 1966 года. Известен как «Пожиратель миров», поскольку герой буквально поедал планеты. Поглощая земные тела, он преобразовывал их материю в энергию, необходимую ему для поддержания сил.

В оформлении стакана использовали блестящую металлическую отделку и светящиеся LED-глаза. Над дизайном работали специалисты Marvel совместно с компаниями Golden Link и Ping Solutions.

Тираж ограниченный, продукт создан для коллекционеров. В компании оставили шутливый комментарий: «Я возвещаю рекордсмена Книги рекордов Гиннесса».