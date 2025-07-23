В Marvel создали самое большое ведро для попкорна

Галактус — персонаж вселенной комиксов Marvel, созданный Стэном Ли и Джеком Кирби. Дебютировал в комиксе Fantastic Four #48 («Фантастическая четверка») от 1966 года. Известен как «Пожиратель миров», поскольку герой буквально поедал планеты. Поглощая земные тела, он преобразовывал их материю в энергию, необходимую ему для поддержания сил.