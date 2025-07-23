Шесть общественных пространств благоустроят в Братске в этом году

В Братске в этом году будет реализовано шесть проектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Преобразятся пять дворов и общественная территория в микрорайоне Энергетик. Общий размер финансирования составит более 75 миллионов рублей, причем большая часть средств (71 миллион) — из федерального бюджета.
Накануне с ходом работ познакомился заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Дмитрий Касьяненко. Напомним, что в минувшие выходные Братск и Братский район посетила делегация из правительства Приангарья во главе с губернатором Игорем Кобзевым.
Дмитрий Касьяненко оценил, как ведутся работы по благоустройству сквера в жилом районе Энергетик. Здесь от здания школы № 41 до ТЦ «ИНВА» должна появиться новая детская площадка, удобные дорожки для прогулок, лавочки, урны и прочее.
— Эта общественная территория победила во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства 2024 году, за неё проголосовали более 4,2 тысячи братчан, — пояснил Дмитрий Касьяненко. — Работы идут в соответствии с графиком, техническая готовность — 38%.
Территория должна быть готова осенью этого года. Замминистра напомнил, что Братск участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года и за это время успели реализовать 236 проектов. Таким образом преобразилось 217 дворов и 19 общественных территорий.
Напомним, что голосование за проекты благоустройства ведется каждый год на портале «Гоуслуги». Участвовать в нем могут граждане России. Выбрать можно любой населенный пункт, а так же любой из предложенных проектов или один из нескольких эскизов для одной территории. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, реализуются на следующий год.