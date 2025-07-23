Шесть общественных пространств благоустроят в Братске в этом году

Напомним, что голосование за проекты благоустройства ведется каждый год на портале «Гоуслуги». Участвовать в нем могут граждане России. Выбрать можно любой населенный пункт, а так же любой из предложенных проектов или один из нескольких эскизов для одной территории. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, реализуются на следующий год.