В омском Старом Кировске перед ливнями отменили погодный усиленный режим

Во вторник, 22 июля, мэрия приняла постановление городской администрации об отмене режима повышенной готовности в Старом Кировске в Омске.
Напомним, спецрежим действовал с 16 мая в границах улиц Граничной, Полярной, Луначарского, Новоомской, Седова, Володарского, Авиационной, 22 Декабря, Семиреченской, Южной, 4-й, 5-й и 9-й Кировских и еще 7. Причиной его введения стало затопление жилых домов.
При этом режим готовности отменяется в ситуации прогнозируемых уже на этой неделе ливней. Напоминаем, приход в Омскую область циклона с сильнейшим ливнем с громом прогнозируют на воскресенье, 27 июля.
Ранее мы писали, что в Омске на улице Малиновского, в Советском округе, ее жители жаловались на подтопления каждую весну и после любого сильного дождя. Они говорят, что в это время улица напоминает Венецию и ее каналы.
Ранее мы писали, что местные жители пожаловались на вечную лужу в Нефтяниках.