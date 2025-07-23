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Очевидцы опубликовали кадры с последствиями атаки БПЛА в Новочеркасске

Очевидцы поделились фото и видео, снятыми после атаки БПЛА в Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

Кадры с последствиями ночной атаки БПЛА в Новочеркасске, несмотря на просьбы властей, опубликовали в социальных сетях. В частности, очевидцы сняли на камеры посеченный металлическими шариками асфальт, выбитые стекла и оконные рамы, а также возгорания.

Напомним, по данным врио главы региона Юрия Слюсаря, в разных частях Новочеркасска этой ночью из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания, но они были быстро потушены. Также от обломков беспилотников пострадали четыре автомобиля.

Один БПЛА упал без детонации в районе спуска Степана Разина. Туда, а также на улицу Октябрьскую, где на дереве зависла не разорвавшаяся боевая часть летательного аппарата, направили специалистоа-взрывотехников.

Три жителя города с травмами различной степени тяжести попали в БСМП.

Всего прошедшей ночью в регионе сбили 11 беспилотников. Атаку отразили в Новочеркасске, Шахтах, Мясниковском, Родионово-Несветайском и Аксайском районах.

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