В МФТИ создали уникальный отечественный масс-спектрометр

«Этот прибор позволяет различать ионы молекул, массы которых различаются в третьем знаке после запятой. Разработанный прибор построен на уникальном принципе и не имеет аналогов по конструкции как в России, так и в мире. Опытный образец успешно прошел испытания и передан в госприемку», — отметили в пресс-службе.