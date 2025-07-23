В МФТИ создали уникальный отечественный масс-спектрометр

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) завершили разработку нового масс-спектрометра — аналитического прибора для определения массы и структуры молекул различных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МФТИ, отметив, что проект реализуется в рамках программы отечественного приборостроения совместно со Сколтехом.
«Этот прибор позволяет различать ионы молекул, массы которых различаются в третьем знаке после запятой. Разработанный прибор построен на уникальном принципе и не имеет аналогов по конструкции как в России, так и в мире. Опытный образец успешно прошел испытания и передан в госприемку», — отметили в пресс-службе.
Прибор спроектирован на уникальном принципе. Его основной элемент — масс-анализатор на основе многоэлектродной гармонизированной ловушки Кингдона — может стать родоначальником нового семейства устройств. Принцип работы масс-анализатора состоит в измерении массы ионов, удерживаемых в ловушке, на основе сигнала, наводимого пакетом ионов на детектирующих электродах ловушки.
Новый прибор значительно компактнее и дешевле зарубежных аналогов при схожих аналитических характеристиках. Проект стартовал в августе 2024 года и завершится в августе 2025 года. Опытный образец изделия прошел предварительные испытания и передан на госприемку. Внедрить его в производство планируется в течение двух лет.
Основные сферы применения созданного прибора, по словам разработчиков, включают академическую науку, химическую промышленность, нефтехимию и геологоразведку. В будущем, после усовершенствования прибора, также возможно его использование в медицине, например, для анализа выдыхаемого воздуха.