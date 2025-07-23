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Гродненский зоопарк показал модельные стрижки альпак и лам

Сотрудники Гродненского зоопарка сделали модные стрижки альпакам и ламам.

Источник: Комсомольская правда

Гродненский зоопарк показал модельные стрижки альпак и лам. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале Гродненского зоопарка.

«Друзья, а вы знаете, что каждые два года наши специалисты проводят очень ответственную операцию — стрижку лам и альпак», — говорится в сообщении.

В зоопарке пояснили, что стрижки важны для обновления шерстяного покрова животных. За несколько лет у лам и альпак отрастает шерсть, сбивается в плотные «дреды». В ней скапливается различный мусор: мелкие камешки, сено, песок.

«Вычесть такую “шубу” просто не реально. Поэтому сотрудникам зоопарка и приходится ее состригать», — подчеркивают в зоопарке.

Сотрудники Гродненского зоопарка сделали модные стрижки альпакам и ламам. Фото: телеграм-канал Гродненского зоопарка.

И добавляют, что сотрудники состригают ее при помощи профессиональной машинки для стрижки овец. А вот обычная машинка для подобных целей не подходит. Во время стрижки животных не обездвиживают и не применяют снотворное.

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